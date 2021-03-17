Греция откроет туристический сезон уже в апреле 2021 года: туристов из каких стран пустят в страну

Заболевших коронавирусом туристов в Греции будут отправлять в специальные отели-изоляторы. Фото: pixabay.com.

О том, что уже в апреле 2021-го года Греция начнет принимать первых иностранных туристов, сообщает Euronews.

Страна планирует открыть новый турсезон даже в том случае, если ЕС официально не окажет достаточную поддержку или одобрение. Первыми в Грецию на отдых смогут поехать жители Великобритании, несколько государств Евросоюза, а также Израиля - для них карантин не нужен.

Также власти проанонсировали, что 14 мая список стран, граждане которых смогут получить разрешение на въезд в Грецию, будет расширен. Предпочтение будет дано государствам, в которых проходит активная компания по массовой вакцинации от COVID-19.

Хотя уже сейчас Министерство туризма уточняет, что для въезда в Грецию необязательно наличие прививки от коронавируса, достаточно справки с отрицательным ПЦР-тестом. Но при этом на границе турист может подвергнуться выборочной проверке. Если на границе или на территории страны у иностранных туристов будет диагностироваться «ковид», человека направят в специальный отель-изолятор.

Кроме того, Афины призвали Брюссель ускорить процесс по введению так называемых «прививочных паспортов». Туриндустрия Греции также в нетерпении и заявляет о полной готовности следовать всем эпидтребования, чтобы компенсировать хотя бы 50 процентов уровня туристического притока до пандемического периода. Уже это поможет, считают они, восполнить экономические потери прошлого года.

Ранее «Комсомолка» подробно писала о том, куда и на каких условиях могут поехать на отдых белорусы.

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