Послу Беларуси в России официально позволили решать вопросы по газу и дали новые полномочия

Белорусский посол сможет подписать протокол, если случится «достижение договоренностей в пределах одобренного проекта» по поставкам газа и тарифам. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Стало известно, что посла Беларуси в России Владимира Семашко уполномочили обсуждать соглашение по газу. Соответствующее постановление приняли в белорусском Совмине, о чем свидетельствует документ, опубликованный на сайте Национального правового интернет-портала.

В правительственном постановлении указывается, что у Семашко появляются полномочия на проведение переговоров по изменению существующего соглашения в газовой сфере между Беларусью и Россией. Посол может с этого момента подписывать протоколы по внесению изменений, если договоренности будут достигнуты. Также речь идет о полномочиях и праве подписи при договоренностях о формировании цен и тарифов на газ при поставках в Беларусь и транзит «голубого золота» по газопроводам.

- Разрешив при необходимости вносить корректировки в протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Беларуси и России, не имеющие принципиального характера, - уточняется в постановлении.

Также белорусский посол сможет подписать протокол, если случится «достижение договоренностей в пределах одобренного проекта».

Напомним, до конца 2021-го года между «Газпромом» и «Газпром трансгазом Беларусь» действует ряд контрактов на поставки в газа в Беларуси и его транспортировку через территорию республики. В конце декабря 2020-го года белорусский премьер Роман Головченко сообщал о договоренностях по газовым поставках с Россией, что цена составила 128,5 доллара за тысячу кубических метров.

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