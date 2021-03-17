В Минске на проспекте Независимости появится еще один «МакДональдс». Фото: «КСБ Виктори Рестораны»

В Минске на проспекте Независимости появится еще один «МакДональдс». Он откроется в здании универсама «Столичный» по проспекту Независимости, 52.

- Новый «Макдональдс» откроется уже в мае 2021 года в левом крыле здания по проспекту Независимости, 52. Это будет ресторан с «МакКафе», электронными киосками самообслуживания, собственной быстрой доставкой, а также одной из наиболее современных концепций интерьера. На данный момент ведется работа по получению требуемой разрешительной документации. Что касается финансовых аспектов сделки, то мы не можем комментировать, так как информация является конфиденциальной. Очень надеемся, что со временем этот ресторан в самом центре Минска станет таким же заметным, как и легендарный «Макдональдс» на проспекте Независимости, 23, - рассказали порталу tut.by в управляющей компании «КСБ Виктори Рестораны».

По данным компании, в ресторанах сети «МакДональдс» в Беларуси в 2020 году было около 15 миллионов посетителей.

В ближайшие несколько месяцев еще один «МакДональдс» откроется на фудкорте в «GreenCity».

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