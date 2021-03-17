Новый штамм коронавируса - «филиппинский» зарегистрировали в Великобритании

Врачи обеспокоены тем, что «филипинский» штамм ковида может быть не податлив для вакцин. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

О том, что в Британии впервые зарегистрирован новый штамм коронавируса - «филипинский», пишет The Guardian.

Пока официально в Англии диагностированы два случая заражения новой мутацией, которая была впервые зарегистрирована на Филиппинах в середине января 2021-го года.

Служба общественного здравоохранения Великобритании подчеркнула, что первый случай заражения - ввезенный из-за границы. А второе инфицирование «филиппинской» мутацией COVID-19 еще расследуется.

Также подчеркивается, что в «филиппинском» штамме содержится ряд заметных мутаций, в том числе так называемый «шипованный белок E484K».

- Есть опасения, что вакцины могут быть не такими эффективными против этого белка, - прокомментировали в британской Службе общественного здравоохранения.

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