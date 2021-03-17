Сотрудники МЧС и очевидцы спасли тонувшего в карьере под Заславлем пенсионера

В карьере под Заславлем сотрудники МЧС и очевидцы спасли тонувшего пенсионера. Фото: скриншот с видео МЧС

В карьере под Заславлем сотрудники МЧС и очевидцы спасли тонувшего пенсионера. Информация об этом была опубликована на сайте МЧС.

- Во вторник, 16 марта, сотрудникам МЧС позвонила женщина и сообщила, что в карьере возле деревни Хмелевка тонет человек. Спасатели поддерживали связь со звонившей, так как водоемов в том районе несколько, - рассказали в ведомстве.

Первым на место случившегося прибыл штаб ликвидации ЧС Минского района.

- Тонущий человек находился на расстоянии 20 метров от берега. До приезда спасателей помощь ему оказывал один из очевидцев: находясь на безопасном расстоянии, мужчина подал тонувшему палку, с помощью которой тот мог держаться на поверхности, - пояснил старший помощник начальника штаба ликвидации ЧС Минского района капитан внутренней службы Денис Ромейко.

Спасатели с водителем, старшим прапорщиком внутренней службы Валерием Счастным и очевидцами с помощью спасательной веревки вытянули пенсионера на берег.

Мужчина был доставлен в больницу с предварительным диагнозом – общее переохлаждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Чижовке на Свислочи рыбак провалился под лед.

Мужчину с общим переохлаждением доставили в больницу. (подробности)

Рыбак провалился под лед под Витебском: товарищ разговаривал с ним, чтобы тот не уснул от переохлаждения.

Спасатели достали его при помощи специальной доски. (подробности)