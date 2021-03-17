Восстановление международного рынка авиаперевозок прогнозируют не ранее 2024 года

Восстановление авиарынка после начала пандемии идет более медленными темпами, чем прогнозировалось ранее. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава российского «Аэрофлота» в эфире «Россия-24» озвучил прогнозы для внутреннего и международного рынков авиаперевозок, пишет ТАСС.

Так, по мнению гендиректора российской авиакомпании Михаила Полубояринова, полного восстановления международного рынка авиационных перевозок (до уровня 2019-го года - Прим.) не стоит ожидать ранее 2024-го года. При этом он озвучил более благоприятный прогноз для внутреннего рынка пассажирских перевозок России.

- Российский внутренний рынок может восстановиться уже в 2022-ом году. Но доходные ставки, наверное, подойдут к уровню 2019-го только в 2023-ом, - заметил гендиректор «Аэрофлота».

При этом Полубояринов подчеркнул, что восстановление идет более медленными темпами, чем прогнозировалось ранее.

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