Восстановление международного рынка авиаперевозок прогнозируют не ранее 2024 года

Восстановление авиарынка после начала пандемии идет более медленными темпами, чем прогнозировалось ранее.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Глава российского «Аэрофлота» в эфире «Россия-24» озвучил прогнозы для внутреннего и международного рынков авиаперевозок, пишет ТАСС.
Так, по мнению гендиректора российской авиакомпании Михаила Полубояринова, полного восстановления международного рынка авиационных перевозок (до уровня 2019-го года - Прим.) не стоит ожидать ранее 2024-го года. При этом он озвучил более благоприятный прогноз для внутреннего рынка пассажирских перевозок России.
- Российский внутренний рынок может восстановиться уже в 2022-ом году. Но доходные ставки, наверное, подойдут к уровню 2019-го только в 2023-ом, - заметил гендиректор «Аэрофлота».
При этом Полубояринов подчеркнул, что восстановление идет более медленными темпами, чем прогнозировалось ранее.
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