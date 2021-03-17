С 17 марта по 19 апреля будет закрыт один из выходов со станции метро «Московская» Фото: Инна КОРСАК

С 17 марта по 19 апреля будет полностью закрыт выход №1 – 1 со станции метро «Московская». Об этом сообщили в телеграм-канале минского метрополитена.

- С 17 марта по 19 апреля будет полностью выход №1 – 1 со станции метро «Московская». Причина – проведение ремонтных работ, - прокомментировали в столичном метрополитене.

С 17 марта по 19 апреля будет закрыт один из выходов со станции метро «Московская». Фото: телеграм-канал минского метрополитена

И добавили, что минский метрополитен приносит свои извинения пассажирам за временные неудобства.

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