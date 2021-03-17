Появилось видео, как в Нижневартовске за прохожими на улице гонялся медведь

Медведя держали в клетке в одной из гостиниц Нижневартовска, но он вырвался на свободу. Фото: pixabay.com.

О том, как по улицам Нижневартовска разгуливал и гонял прохожих медведь, сообщила «Комсомольская правда Югра».

Мишка не на шутку перепугал горожан, а кадры его погони за рослым мужчиной одновременно и смешные, и страшные - не дай бог, оказаться на месте прохожего!

Видео гонки медведя за вартовчанином мгновенно облетели соцсети. В кадрах разные ракурсы медведя в городе, но самый популярный - ролик погони. Видео длится меньше минуты и начинается с момента, когда мужчина уже что есть сил, оглядываясь, улепетывает от медведя. В какой-то момент прохожий даже выбегает на проезжую часть, медведь тоже оказывается на дороге и попадает под автобус.

Мужчина еле убежал от преследовавшего его медведя. Фото: стоп-кадр видео.

Очевидцы рассказали журналистам, что автобус только немного задел медведя, косолапый отбежал на обочину. А затем спряталось в пространстве между трубами теплопровода, никого к себе не подпуская.

В администрации города сообщили, что животное не бесхозное, а сбежало от частника. Хозяин Анвар Агаев сообщил, что медведь не дикий, а прирученный, но он дал разрешение на его отстрел, так как медведя никак не могут отловить. К слову уточняется, что медведь этот не цирковой и не из частного зоосада - его зачем-то держали в клетке в одной из гостиниц города, так что людям вряд ли доверяет. Медведь вырвался на свободу, и это вскружило ему голову.

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