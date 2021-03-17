В Генеральной прокуратуре рассказали, сколько человек уже осудили за акции протеста и оскорбления силовиков. Фото: сайте Генпрокуратуры

В Генеральной прокуратуре рассказали, что сколько человек уже осудили за протесты и оскорбления в адрес силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- На данный момент прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 человека, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, насилием и угрозой его применения к сотрудникам милиции, их публичным оскорблением, осквернения надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над госсимволикой. Уже более 400 человек осуждены, - пояснили в Генпрокуратуре.

И добавили, что совокупность оперативно-розыскных, следственных и надзорных мероприятий позволила провести расследование в отношении граждан, которые были признаны судом виновными, с соблюдением всех процессуальных сроков.

- Сотрудники милиции и далее продолжают заниматься раскрытием преступлений против общественной безопасности, которые произошли в 2020 году. В органах прокуратуры были приняты допмеры по активизации следствия, розыска виновных в противоправных действиях, которые рассчитывали остаться неустановленными. В начале марта 2021 года был задержан 30-летний мужчина из Гомельской области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство. Он 10 августа 2020 года организовал групповые действия, которые грубо нарушали общественный порядок и были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, - прокомментировали в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что каждый незаконный акт подвергается строгой правовой оценке. Прокуратура и далее намерена координировать работу сотрудников правоохранительных органов для привлечения к ответственности каждого, кто посягнул на правопорядок.

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