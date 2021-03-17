Прогноз: Через год в Беларуси зарядных станций станет больше чем АЗС

Развитие сети электрозарядных станций в Беларуси активно продолжится. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

О том, что в 2022-ом году количество электрозарядных станций (ЭЗС) в Беларуси сможет превысить число обычных автозаправок (АЗС), ресурсу sb.by рассказали в Департаменте по энергоэффективности.

Так, по словам Михаила Малашенко, заместителя председателя Госстандарта - директора Департамента по энергоэффективности, в Беларуси сохраняются глобальные задачи по сокращению импорта и использования углеводородного топлива, но и стоят цели большего использования местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии.

В связи с этим на ближайшую пятилетку белорусские энергетики поставили «амбициозные цели». И в первую очередь, планируется снижение на 7 процентов (к уровню 2020-го года - Прим.) энергоемкости.

Например, по госпрограмме «Энергосбережения» к 2025-му году будут введены в эксплуатацию около 89 энергоисточников на биотопливе. А уже к 2022-му году во всей системе ЖКХ суммарная доля местных топливно-энергетических ресурсов превысит 52 процента. Это означает, что каждая вторая мегакалория тепловой энергии в Беларуси будет вырабатываться из торфа, биотоплива или возобновляемых энергоисточников.

При этом стоят задачи рационального пользования электроэнергии. Например, будут проводиться энергетические обследования предприятий, чтобы шло применение новых современных энергоэффективных технологий и т.д.

- Всего пару лет назад мы узнали, что такое электротранспорт и задались вопросом, где мы будет его заряжать? Буквально за год в Беларуси сделан огромный шаг в сторону развития сети электрозарядных станций. В 2022-ом году их будет больше, чем автозаправок, - уверенно заявил Малашенко.

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