Фотофакт. В Минске пьяный водитель авто врезался в автобус

В Минске пьяный водитель авто врезался в автобус. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на улице Южная Магистраль нетрезвый водитель автомобиля врезался в автобус городского маршрута. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел во вторник, 16 марта. Удалось установить, что за водитель автомобиля «Опель» ехал по улице Южная магистраль в направлении улицы Володько. На пересечении с улицей Володько мужчина врезался в автобус городского маршрута «МАЗ», который остановился на красный свет, - пояснили в ведомстве.

В результате случившегося никто не пострадал. У транспортных средств механические повреждения.

В ходе проверки удалось установить, что водитель автомобиля «Опель» был в нетрезвом состоянии. По результатам медицинского освидетельствования в крови мужчины содержалось 2.42 промилле алкоголя.

В отношении водителя было составлено два административных протокола.

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