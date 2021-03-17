В Брестской области уже появились клещи – зарегистрировано несколько укусов

В Брестской области уже появились клещи. Фото: pixabay.com
В Брестской области с наступлением весенней погоды уже появились клещи. Насекомые проснулись и активизировались. Уже было зарегистрировано несколько укусов. Об этом сообщает издание «Звязда».
За помощью обратились пять человек. На них клещи напали в частных подворьях в Бресте и агрогородке Кривляны Жабинковского района. В четырех случаях клещи были инфицированы боррелиями.
- Первые клещи были обнаружены уже в начале марта. Согласно энтомологическим прогнозам, общая численность клещей в 2021 году в естественной среде обитания останется высокой. Особенно весной, - пояснили в областном центре гигиены, эпидемиологии и здравоохранения.
Специалисты напомнили, что для того, чтобы избежать укусов клещей необходимо пользоваться репеллентами, носить светлую одежду и обувать закрывающую лодыжку обувь. После посещения лесов следует внимательно себя осматривать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фотофакт. Под Барановичами в феврале проснулись комары: и это не шутка!
Из-за резкой оттепели комары перепутали сезоны? (подробности)
Фотофакт. В Березинском заповеднике проснулись медведи, посмотрите, какие следы они оставляют.
В этом году зима была снежной, и мишки выспались нормально, говорят специалисты. (подробности)