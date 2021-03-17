Парламент России закончил ратификацию протокола по реструктуризации кредита на Белорусскую АЭС

Совет Федерации РФ ратифицировал протокол о реструктуризации кредита для БелАЭС. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Совете Федерации России завершили ратификацию протокола по внесению изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение по кредиту на БелАЭС, пишет БелТА.

Напомним, соглашение о госкредите для строительства атомной станции датировалось 25 ноября 2011-го года. Протокол о внесении в него изменений был подписан в Москве 14 июля 2020-го года.

В протоколе закреплены пересмотренные по инициативе белорусских властей условия по возврату кредита. Необходимость изменения условий аргументировалась снижением цен на нефть и газ на мировом рынке, переносом срока ввода в эксплуатацию энергоблоков, из-за чего снизилась доходность и вырос срок окупаемости БелАЭС.

Как именно изменились условия по кредиту на Белорусскую атомную станцию?

В условиях протокола по реструктуризации указано:

- продление периода кредитопользования на два года - до конца 2022-го года;

- изменение даты начала погашения основного долга - с 1 апреля 2021-го года на 1 апреля 2023-го года;

- замена процентной ставки по кредиту: смешанной на фиксированную в размере 3,3% годовых.

Во время ратификации документа в верхней палате российского парламента сообщалась подробная информация по кредиту. Так стало известно, что на 1 марта 2021-го года из 10 миллиардов долларов кредита на строительство станции было использовано 4,7 миллиарда долларов. В правительстве России заявляли, что общая ориентировочная стоимость строительства АЭС в Беларуси составит порядка 6 миллиардов. Также уточнялось, что у белорусских властей нет просроченных обязательств по данному соглашению.

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