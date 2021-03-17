Мокрый снег, дождь, гололедица: погода в Беларуси на 18 марта

Прогноз погоды на 18 марта Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Беларуси в четверг, 16 марта, ожидаются мокрый снег, дождь, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

В четверг в стране будет облачно с прояснениями. Во многих районах Беларуси пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет преобладать северный с порывами от 4 до 9 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем – до 6 градусов тепла.

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