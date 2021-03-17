В Лидском районе автомобиль насмерть сбил 21-летнего парня. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Лидском районе автомобиль насмерть сбил 21-летнего парня. Молодой человек не был обозначен световозвращающими элементами. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел во вторник, 16 марта. ДТП случилось на 54 километре автодороги «Граница Литвы – Лида – Слоним – Бытень». Предварительно удалось установиться, что за рулем автомобиля «ВАЗ» находился 71-летний водитель. Неподалеку от деревни Елки Лидского района он сбил 21-летнего парня, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части. Он не был обозначен световозвращающими элементами, - рассказали в ведомстве.

В результате случившегося молодой человек скончался на месте происшествия.

Причины и другие обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе разбирательства по уголовному делу.

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