СК: «Администраторам телеграм-канала «Водители 97%» было предъявлено обвинение»

В СК сообщили, что задержанным администраторам телеграм-канале "Водители 97%" было предъявлено обвинение. Фото: Следственный комитет

В Следственном комитете рассказали, что задержанным администраторам телеграм-канала «Водители 97%» было предъявлено обвинение. В ведомстве добавили, что расследование уголовного дело в отношении администраторов и активных участников данного телегам-канала и чатов со схожими названиями было завершено. Информацию опубликовали на сайте СК.

- В августе 2020 года трое женщин и мужчина установили контакт с администраторами и владельцами различных телеграм-каналов и чатов со схожими названиями «Водители 97%» и начали поиск соучастников для того, чтобы организовать групповые действия, которые нарушают общественный порядок. Они призывали к блокированию дорог, повреждению спецтранспорта, забастовкам и действиям, нарушающим работу общественного транспорта, - прокомментировали в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что компания находила среди подписчиков и участников чатов действующих и бывших сотрудников милиции и военных и предлагала им принять участие в беспорядках и делиться информацией в чате.

- Мужчину и женщин задержали осенью 2020 года. Им было предъявлено обвинение по части 1 и части 2 статьи 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Все обвиняемые находятся под стражей, - отметили в ведомстве.

Материалы были переданы прокурору для дальнейшего направления в суд.

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