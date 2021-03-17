Опальный белорусский бизнесмен Юрий Чиж снова задержан. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Бизнесмен Юрий Чиж был задержан вечером 15 марта, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на два независимых источника. Вместе с Чижом были задержаны руководители нескольких компаний, оставшихся у бизнесмена после разгрома его империи.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов обратились с жалобой к руководству предприятия «Кварцмелпром» в Малоритском районе, которое поставляло мел на Березовский завод строительных материалов (также принадлежит Чижу). Был задержан и один из руководителей свиноводческого предприятия «Данпрод» Воложинского района.

Наконец, они пришли в “НефтеХимТрейдинг”, одно из последних предприятий Чижа, которое продолжало успешно работать – это сеть автомобильных заправок. Месяц назад отозвали лицензию на продажу топлива у сети из 11 АЗС, три из которых расположены в Минске.

Как известно «Нашей Ніве», суть дела перекликается с предыдущим уголовным делом против Чижа в 2016 году, когда он был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

Тогда дело до суда не дошло, так как Чиж признал себя виновным и возместил ущерб. Но надо полагать, счет был немалый и растянутый во времени. По состоянию на 2021 год он якобы оставался виновным и перед государством, и перед партнерами по бизнесу, взыскавшими долги с Чижа через суд.

Но Чиж якобы не выплачивал свои обязательства, хотя часть его «живого» бизнеса приносила деньги.

Дела Чижа резко ухудшились за последние годы, в рейтинге влиятельных бизнесменов он опустился на 88 место, хотя в конце 2000-х возглавлял топ.

Интересный момент: коттедж в Дроздах, который когда-то принадлежал миллионеру, а затем перешел к его сыну Сергею Чижу, три дня назад перешел из рук в руки. Элитную недвижимость неожиданно передали Полине Чиж, жене Сергея.

Дело в том, что во время предварительного уголовного дела против Юрия Чижа КГБ изъяли не только его имущество, но и имущество детей.

Напомним, в 2013 году Юрий Чиж возглавлял рейтинг самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Но потом его позиции стали падать. К 2016 году он скатился на 12-е место, к 2018 году – на 26-е место. После громкого ареста в 2016 году, Чиж лишился части своих активов. Сейчас, по данным tut.by, основной вид деятельности «Трайпла» — это строительство жилых и коммерческих объектов. Компания также имеет пять филиалов: ресторан «Золотой гребешок», Ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и спа-центр в Минске. Юрию Чижу принадлежит 66,5% «Трайпла». Остальная доля поровну поделена между россиянами — Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили (по 16,75%). Они получили эту долю после резонансного развода Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым.

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