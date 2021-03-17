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В Лунинецком районе трехлетняя девочка утонула в сажалке возле дома. Об этом сообщает портал tut.by с ссылкой на справку о несчастных случаях с людьми на водах ОСВОД.

Трагедия случилась в воскресенье, 14 марта, в деревне Велута Лунинецкого района. Бабушка с дедушкой наводили порядок во дворе и на несколько минут упустили внучку из вида. Когда они спохватились, то нашли девочку около дома в сажалке.

Сажалка – искусственный водоем, который используется для хранения воды или же как пруд для уток и гусей.

В справке ОСВОД также указано, что это далеко не первый случай в Беларуси, когда маленькие дети тонут в сажалках. К примеру, в 2018 году в Кобринском районе утонул двухлетний ребенок в сажалке глубина которой была 80 сантиметров. А в 2017 году двухлетний мальчик утонул в сажалке в деревне Рубеж Бешенковичского района.

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