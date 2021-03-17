В день визита Лукашенко в Молодеченскую больницу скончался пациент: что произошло и какой ответ дал Минздрав и врачи медучреждения

Во время визита Лукашенко в молодечненскую больницу скончался пациент. Кто виноват? Фото: БелТА.

12 марта президент Беларуси посещал больницу в Молодечно. А вечером 16 марта по интернету поползли слухи, что во время визита в больнице скончалась пациентка. Мол, из-за жестких мер безопасности к ней вовремя не пустили врача.

На следующий день Минздрав опубликовал комментарий главврача Молодечненской ЦРБ Дарьи Колядич:

— Подтверждаем, что действительно 12 марта в больнице от осложнения, вызванного ишемической болезнью сердца, скончалась родственница одной из наших медработниц, пациентка N. Она проходила лечение в кардиологическом корпусе больницы. Когда пациентке стало плохо, на помощь кардиологической бригаде пришел реаниматолог, который дежурил в этом корпусе. Несмотря на все усилия специалистов пациентку спасти не удалось. К сожалению, люди умирают в больницах и время не выбирают (…) Для тех, кто хотел бы вникнуть в реальную жизнь больницы, сообщаем, что информация извращена и подана специально для нагнетания реальной ситуации. В нашей больнице создано несколько реанимационных бригад. И бегать из корпуса в корпус — это не профессионально. Реаниматолог из корпуса №3 (где проходило мероприятие) и не должен был бежать в кардиологический корпус. Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнования нашей коллеге и ее родственникам в связи с тяжелой утратой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый штамм коронавируса - «филиппинский» зарегистрировали в Великобритании. Британские врачи говорят, что в этом штамме целый ряд заметных мутаций, с которыми могут не справиться вакцины

Британские врачи перечислили опасные симптомы образования тромбов. И пояснили, когда необходимо срочно бежать к доктору

Регулятор ЕС заявил о том, что польза вакцины AstraZeneca превышает риски. Исполнительный директор EMA отметил, что нет доказательств того, что к возникновению тромбов привел именно этот препарат

Вирусолог рассказала, может ли появиться «белорусский» штамм коронавируса. И подробнее пояснила о заразности британского, южноафриканского и бразильскогой штаммов COVID-19