Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 марта 2021 года: еще 9 смертей и 1124 заболевших за сутки.

Так сообщается, что за сутки «ковид» подтвердился еще у 1124 пациентов – это больше, чем в предыдущий день. Общее количество заболевших с начала пандемии, таким образом, составляет уже 305 тысячи 270 человек.

Соответственно растет и количество выздоровевших - за сутки +1305 выписанных пациентов, а за весь период - 296 тысяч 183 пациентов.

За весь период пандемии в Беларуси умерли 2 тысячи 121 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве официальную статистику смертей.

Таким, образом, за прошедшие сутки скончались еще 9 человек с подтвержденным коронавирусом.

Что касается выполненных тестов, то их уже более 5,139 миллиона штук, и только за минувшие сутки – 17 104 исследований.

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