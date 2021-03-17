В Беларуси открыли «вакансию мечты» – хранитель сусликов

- Крапчатый суслик – вид, включенный в национальную Красную книгу. Это дневные зверьки, которые живут колониями на лугах, - цитирует Interfax.by представителя АПБ. Там уточнили, что пять из них находятся в Несвижском районе, в том числе самая крупная в Беларуси. Миссией хранителя сусликов как раз и будет ежедневно посещать пять сусличьих колоний и следить за их состоянием. Фото колоний нужно будет отправлять в АПБ, а в случае, если им угрожает распашка или что-то другое (например, складирование навоза, как уже было в прошлом году на колонии в Копыльском районе), сразу же звонить в организацию. Работа будет занимать не более двух часов в день.

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