Под Осиповичами «Нива» протаранила школьный автобус: один человек погиб.

Все произошло утром 17 марта под Осиповичами – на дороге в сторону Дараганово. «Нива» под управлением 55-летнего водителя оказалась на встречке и врезался в желтый школьный автобус «ПАЗ».В результате аварии 51-летний мужчина, который сидел на пассажирском сидении «Нивы» погиб, еще два пассажира и водитель госпитализированы. Из салона их деблокировали сотрудники МЧС.

Водитель и четыре взрослых пассажира автобуса не пострадали. А детей в автобусе не было. После осмотра медиками их жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что автобус ехал по маршруту за детьми.

Так в чем же причина этой аварии? По предварительной информации, водитель «Нивы» не справился с управлением в районе опасного поворота: на встречку он выехал в районе действия знаков «Опасные повороты» и «Аварийно-опасный участок». Более того, второй знак информировал о возможном опрокидывании.

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