Почему в Минске 16 и 17 марта не работали некоторые светофоры

Движение на улицах с неработающими светофорами организовывали регулировщики Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Вечером во вторник, 16 марта в районе Октябрьской площади автомобилисты стояли в длинных пробках: дело в том, что из-за повреждения высоковольтного оборудования там перестали работать светофоры. Об этом сообщили в диспетчерской Минских кабельных сетей.

В среду, 17 марта, с некоторыми светофорами снова возникли проблемы. Как нам сообщили читатели, не работал светофор на пересечении проспекта Независимости и улицы Городской вал, движение организовывал регулировщик.

- Пока не работают светофоры на пересечении улиц Княгининская - Мястровская и на Сурганова-Коласа, не работал светофор и на пересечении проспекта Независимости – улицы Городской вал, - рассказали нам в СМЭП Мингорисполкома. - Все остальные светофоры вроде бы пока работают. Это плановые ремонтные работы электросетей, они будут проводиться до 17 часов.