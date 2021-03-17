Топ востребованных профессий в Беларуси назвали в Минтруда

Топ востребованных профессий по отраслям назвали в Минтруда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Какие профессии в настоящее время самые востребованные в Беларуси, рассказали в Министерстве труда и соцзащиты.

Всего в общереспубликанском банке вакансий – около 76 тысяч вакансий, из них примерно 60% – по рабочим профессиям.

Больше всего вакансий на полный рабочий день предлагают организации промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, здравоохранения и сферы социальных услуг, строительства, оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов.

В частности, в промышленности особенно востребованы швеи (1,3 тысячи вакансий), слесари-ремонтники (480 вакансий), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (420 вакансий), слесари механосборочных работ (406 вакансий) и водители автомобиля (307 вакансий), пишет БЕЛТА.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве нужны сейчас трактористы-машинисты сельхозпроизводства (1,5 тысячи вакансий), операторы машинного доения (899 вакансий), водители автомобиля (702 вакансии), животноводы (678 вакансий) и ветврачи (437 вакансий).

Медики по-прежнему в топе востребованных специалистов: в банке 2,5 тысячи вакансий медицинской сестры, 2,3 тысячи – врача-специалиста. Кроме того, много вакансий для санитаров (1,2 тысячи), фельдшеров-лаборантов (371) и фельдшеров (265 вакансий).

Самые востребованные профессии в строительстве – это штукатуры (620 вакансий), каменщики (594 вакансии), плотники (363 вакансии), монтажники строительных конструкций (341 вакансия) и маляры (337 вакансий).

Торговые организации чаще всего ищут продавцов (1,4 тысячи вакансий), контролеров-кассиров и просто контролеров (845 вакансий). Также есть 367 вакансий для грузчиков, 290 – для поваров и 153 для водителей автомобиля.

Читайте также:

В Беларуси открыли «вакансию мечты» – хранитель сусликов

Необычная вакансия хранителя сусликов появилась в Несвижском районе (подробности).

Минздрав рассказал, сколько медиков на самом деле уехали из Беларуси

В соцсетях и телеграмм-каналах активно обсуждается тема массового оттока медицинских работников из страны. Минздрав не согласен (подробности).

Видеофакт. Лукашенко сказал, что в Беларуси за «зарплату в конвертах» накажут и работников

Он заявил, что тогда «перестанут брать» зарплату в конвертах, отчего желание платить нелегально пропадет. И добавил, что бизнесмены, которые не платят налоги, в Беларуси не нужны (подробности).