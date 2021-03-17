«Грязный вброс»: в Telegram-канале «Пул первого» прокомментировали инцидент со смертью пациента в больнице в день визита Лукашенко

Посещение Молодечненской центральной районной больницы. Фото: president.gov.by

Telegram-каналы манипулируют выдуманными фактами по схеме «кто во что горазд», но на этот раз вранье уж совсем циничное: вокруг смерти человека. Так прокомментировал Telegram-канал «Пул первого» информацию о смерти пациентки в Молодечненской больнице в день визита туда Александра Лукашенко, которой якобы не оказали помощь вовремя.

«Речь о грязном вбросе о Молодечненской больнице. Якобы из-за визита президента кто-то кому-то в критический момент помощь не оказал», – поясняется в сообщении.

В Telegram-канале также отмечается, что «Пул первого» тоже был на этом мероприятии.

«Президента в кардиологическом корпусе, где находилась пациентка, не было и близко. Кроме того, в этом корпусе было предусмотрено абсолютно все для оказания помощи: отдельная реанимационная бригада, дежурные врачи, это уже объяснила главврач ЦРБ. Хотя, любому адекватному медику это и так понятно», – сказано в сообщении.

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