Задержаны админы и владельцы Telegram-ресурсов «Водители 97%Лида», «Лида для жизни» и «Лида97%». Фото: скриншот видео МВД
Сотрудники ГУБОПиК МВД в Гродненской области задержали четырех человек, состоявших в региональных интернет-ресурсах «Водители 97%Лида», «Лида для жизни» и «Лида97%». Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
«В закрытых чатах обсуждалось блокирование автомобильных дорог, координировались места и время сбора людей для участия в региональных протестах. Кроме того, задержанная 23-летняя лидчанка являлась создателем и владельцем закрытой группы «Вольный город Лида», – рассказали подробности в МВД.
В милиции добавили, что указанные интернет-ресурсы ликвидированы, их владельцев привлекли к административной ответственности, им также вынесли официальные предупреждения в соответствии с законом «О противодействии экстремизму».
Их действиями дадут правовую оценку, в том числе на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями.
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