Это было самоубийство: в Следственном комитете рассказали о результатах проверки по факту смерти Никиты Кривцова

В Следственном комитетезаявили, что смерть Никиты Кривцова наступила в результате самоубийства. Фото: Instagram / lenochkakrivcova

Проверка по факту смерти Никиты Кривцова, который исчез 12 августа, а затем был найден повешенным в лесопарковой зоне Минска, завершилась. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следователи пришли к выводу, что это было самоубийство, поэтому уголовное дело возбуждать не будут.

– Вывод о самоубийстве Н. Кривцова сделан на основании обстоятельств, зафиксированных на месте обнаружения трупа: отсутствие следов борьбы и волочения как на месте происшествия, так и на теле, выводов судебно-медицинской экспертизы о причинах и времени наступления смерти, а также других материалов проверки, – заявил начальник отдела Следственного управления УСК по г. Минску Виктор Грамович, его цитирует агентство «Минск Новости».

Он также пояснил, как могли появиться кровоизлияния в мягких тканях голени Кривцова.

– Следует отметить, что, согласно заключению эксперта, кроме странгуляционной борозды на шее, которая могла образоваться при затягивании петли под действием собственного веса, на теле обнаружены кровоизлияния в мягких тканях правой и левой голени. В ходе проверки следователи пришли к выводу, что с учетом близкого расположения тела к стволу дерева указанные повреждения Кривцов мог получить в стадии экспираторной отдышки, которая, как правило, сопровождается резко выраженными судорожными движениями тела. Каких-либо других травматических прижизненных телесных повреждений на трупе мужчины не обнаружено, – сказал Грамович.

Напомним, что Кривцов – фанат футбольной команды «Молодечно» и участник акций протеста, он пропал 12 августа. Его нашли спустя 10 дней, 22 августа, повешенным на дереве в лесу в районе улицы Парниковой в Минске. Родственники тогда заявили, что не верят в версию о самоубийстве, и подали заявление о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц.

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