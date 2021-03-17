Польша вводит локдаун из-за коронавируса с 20 марта. Фото: pixabay

Национальный локдаун будет действовать в Польше с 20 марта, поскольку ситуация с распространением коронавируса там ухудшилась. Такое заявление 17 марта сделал на пресс-конференции министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

Ограничения будут действовать на всей территории Польши с 20 марта по 9 апреля. Кроме того, в 1-3 классах школ вернут дистанционное обучение.

Глава польского Минздрава добавил, что в случае, если заболеваемость продолжит расти, будут приняты новые решения, ограничения станут еще более серьезными. Он также назвал главной причиной роста заболеваемости британский штамм коронавируса.

– Процентная составляющая британской мутации уже достигла 52%, – пояснил министр, добавив, что уже нет пространства для введения ограничительных мер на уровне регионов, поэтому они теперь распространятся на всю страну.

Читайте также:

Новый штамм коронавируса - «филиппинский» зарегистрировали в Великобритании

Британские врачи говорят, что в этом штамме целый ряд заметных мутаций, с которыми могут не справиться вакцины (подробности).

Восстановление международного рынка авиаперевозок прогнозируют не ранее 2024 года

Такую информацию озвучили в пресс-службе российской авиакомпании (подробности).

Греция откроет туристический сезон уже в апреле 2021 года: туристов из каких стран пустят в страну

И что будет необходимо предъявлять во время отдыха в Греции в пандемию (подробности).