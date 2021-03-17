Тихановская призвала США помочь выработать «план Маршалла» для Беларуси и вести санкции в отношении судей, госпредприятий и олигархов

Тихановская призвала США помочь выработать «план Маршалла» для Беларуси. Фото: Telegram Светланы Тихановской

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 17 марта ответила на вопросы американских конгрессменов по видеосвязи.

Во время своего онлайн-выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США она призвала Вашингтон ввести санкции в отношении государственных белорусских предприятий, судей и крупных предпринимателей, у которых тесные отношения с руководством страны.

– Мы призываем Соединенные Штаты вводить санкции в отношении государственных предприятий, судебной системы и олигархов. Санкции являются одной из самых эффективных мер, – считает Тихановская, ее цитирует ТАСС.

Она добавила при этом, что важны дела, а не слова.

Также она высказала мнение о том, что США нужно предпринять попытку ограничить международную торговлю Беларуси.

– Мы призываем США использовать свою дипломатию, чтобы изолировать Лукашенко, ограничивая международные соглашения и торговлю между режимом Лукашенко и другими странами, – заявила Тихановская.

Кроме того, экск-кандидат в президенты говорила во время своего выступления о том, что США стоит помочь Беларуси «международным посредничеством через ОБСЕ» и выработать совместный план Маршалла для нашей страны (это программа экономической помощи).

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