Представитель Беларуси в ООН объяснил, почему правительство не ведет диалог со Светланой Тихановской и Координационным советом

Юрий Амбразевич. Фото: пресс-служба ООН

Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич дал интервью швейцарской телерадиокомпании Radio Télévision Suisse, в котором рассказал, намерено ли белорусское правительство начать диалог с Координационным советом и экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Интервью опубликовано на сайте МИД Беларуси. Отвечая на этот вопрос, Амбразевич привел количество подписчиков в соцсетях Тихановской.

– Посмотрите, что собой представляет Светлана Тихановская. Посмотрите в Интернете, сколько у нее подписчиков в социальных сетях. Эта цифра никогда не превышала 100 000 человек. Этим все сказано, – завил Амбразевич.

Тем временем после его слов количество подписчиков Telegram-канала Светланы Тихановской сразу увеличилось, на момент публикации оно превышало уже 111 тысяч. На ее Instagram подписаны 178 тысяч пользователей.

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