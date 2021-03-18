Власти официально заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в Евросоюзе

К концу сентября 2021 года в ЕС намерены привить от коронавируса уже 70% взрослого населения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в ЕС произошло ухудшение ситуации с коронавирусом, официально заявила глава Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС. По заявлению Урсулы фон дер Ляйен в Евросоюзе новый виток ухудшения эпидситуации с заболеваемостью «ковидом».

- Эпидситуация ухудшается: появляются новые штаммы, формируется третья волна в странах Евросоюза, - констатировала она.

И добавила, что в качестве главной меры власти намерены нарастить темп массовой вакцинации, которая «началась несколько медленно». При этом глава ЕК заметила, что страны-члены Евросоюза все еще недополучают вакцины. Объемы, согласованные контрактами с западными разработчиками еще в 2020-ом году, на данный момент не поставляются в полной мере.

- В первом квартале (2021-го года - Прим.) ЕС рассчитывает на получение около 100 миллионов доз вакцин вместо запланированных 166 миллионов. Надеемся, что ситуация выправится во втором квартале, - пояснила еврочиновница.

А продолжая тему массовой вакцинации, заявила, что стоит задача о вакцинации 70 процентов взрослого населения Евросоюза к концу сентября 2021-го года. И перечислила вакцины, которыми будут прививать от «ковида» в Европе.

Это Pfizer, которой поставят в январе - марте 2021-го года в страны ЕС 66 миллионов доз, Moderna (10 миллионов доз), а также AstraZeneca (должна была поставить 90 миллионов доз, но поставит по прогнозам не более 30 миллионов).

- Что касается второго квартала, то поставки вакцин обязательно увеличатся. С 1 апреля в Евросоюз начнет поставляться четвертая вакцина - производства американской компании Johnson & Johnson - более простая в применении, требующая только одной дозы, - резюмировала глава Еврокомиссии.

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