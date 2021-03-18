В Беларуси назвали условия господдержки ипэшникам и малому бизнесу

Совмин определил условия господдержки малому и среднему бизнесу. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Совмин установил предельные размеры выручки за 2020-ый год, при которой малый и средний бизнес в Беларуси может обращаться за государственной поддержкой в 2021-ом году, информирует БелТА со ссылкой на Минфин страны.

Как пояснили в ведомстве, соответствующее постановление белорусского правительства принято с целью реализации права субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой господдержки.

- Определенные документом предельные значения выручки от реализации товаров или выполнения услуг (работ) - без учета НДС за 2020-ый год, - уточнили в Минфине.

Для индивидуальных предпринимателей, желающих получить господдержку, выручка не должна превышать 416 тысяч белрублей, для микроорганизаций - 3047 тысяч, для малых организаций - 11 495 тысяч рублей.

Особняком стоит выручка субъектов среднего предпринимательства в Оршанском районе Витебщины, ее предельное значение - 22 282 тысячи белорусских рублей.

Напомним, что предельные размеры выручки для получения господдержки устанавливаются ежегодно.

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