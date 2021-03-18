Замглавы МВД о протестах: «Если выйдут, все, что было, мы с большим удовольствием повторим»

В эфире госТВ показали тренировку силовиков по разгону протестов. Фото: СТВ.

Внутренние войска и другие подразделениями МВД провели совместные плановые учения, отработали противодействие массовым беспорядкам, кадры тренировки силовиков показали в эфире СТВ.

Во время тренировки разгона массовых акций силовики воспроизводили условия широкой улицы, а также дворов. На видеокадрах сотрудники силовых ведомств в полной экипировке, со щитами и дубинками в руках, есть специальная техника, которую можно было наблюдать во время разгона протестов 2020-го года, используются спецсредства.

Во время учений использовалась спецтехника. Фото: стоп-кадр | видео СТВ.

Сообщается, что поставленные задачи были выполнены и резюмируется, что этими кадрами в эфире госТВ силовики продемонстрировали, что «любые незаконные массовые мероприятия закончатся, даже не начавшись».

Заканчивается сюжет заявлениями Николая Карпенкова, замглавы МВД и командующего внутренними войсками. Который сначала говорит о том, что, по его мнению, в течение последних месяцев «протестное движение практически сошло на нет». И уточняет: «Наши прогнозы, что ничего у них не получится. (…) Никакую массу они не соберут, и если выйдут, это будут единицы».

Внутренние войска и другие подразделениями МВД провели совместные плановые учения. Фото: стоп-кадр | видео СТВ.

При этом представитель белорусских силовых структур подчеркнул, что в случае выхода людей (на протестные акции - Прим.), то «правоохранители знают, кто они такие, нам не надо время разбираться».

- Это абсолютные враги нашего государства и мы с ними очень быстро разберемся. Будем стараться работать на превентивное задержание, для того чтобы и этих попыток не было. А если выйдут, все, что было, мы с большим удовольствием повторим, - заключил Карпенков.

«Правоохранители знают, кто они такие, нам не надо время разбираться», - заявил Карпенков. Фото: стоп-кадр | видео СТВ.

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