Стало точно известно, влияет ли погода на передачу коронавируса

Ученые требуют, чтобы весной из-за потепления антиковидные меры, принимаемые правительствами стран, не ослаблялись. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что погодные условия не оказывают определяющее влияние на то, как передается коронавирус, заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО) - специализированном учреждении ООН, пишет ТАСС.

Аккумулируя данные за 2020-ый год пандемии, исследователи в докладе приходят к выводам, что на данный момент все еще нет свидетельств того, что «прямое метеорологическое воздействие на коронавирус существенным образом сказывается на уровне его передачи в реальных условиях в мире». Ученые подчеркивают, что были ожидания того, что эпидемичность COVID-19 будет иметь сезонный характер по принципу респираторных заболеваний.

- Однако, как оказалось, в 2020-ом году динамика распространения болезни зависела в большей степени от мер, принимавшихся правительствами, нежели от метеорологических факторов, - говорится в докладе.

Также сейчас нет и прямых свидетельств того, что на жизнеспособность «ковида», как-то влияет загрязнение воздуха.

Кроме того, подчеркивается, что из-за повышения градуса в Северном полушарии весной 2021-го года не стоит ослаблять принимаемые правительствами антиковидные меры.

- В первый год пандемии COVID-19 волны инфекции усиливались в теплые сезоны. Ничто не говорит о том, что это не может произойти снова в текущем году, - резюмировал Бен Зайтчик, сопредседатель группы экспертов, работавших над докладом ВМО.

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