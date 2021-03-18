Фотофакт. В Минске на Куйбышева автомобиль врезался в троллейбус

В Минске на Куйбышева автомобиль врезался в троллейбус. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на улице Куйбышева автомобиль врезался в троллейбус. Информацию о случившемся разместили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в среду, 17 марта. Предварительно удалось установить, что за рулем автомобиля «Фольксваген» находился 48-летний водитель. Он ехал по улице Куйбышева в направлении улицы В. Хоружей. При перестроении машина столкнулась с троллейбусом, - пояснили в ведомстве.

В Минске на Куйбышева автомобиль врезался в троллейбус. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате случившегося пострадали пассажиры троллейбуса – 67-летняя женщина и 21-летний парень. Они были доставлены в больницу.

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