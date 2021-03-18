Милиция Минска заявила о задержании двух участниц протестов

Задержанная минчанка отказалась отвечать на вопросы на видео МВД. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
О том, что в Минске задержаны участницы несанкционированных акций, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. В милиции подчеркнули, что продолжается установление лиц, принимавших ранее участие в протестах.
Так вечером 16 марта была задержана 32-летняя минчанка. В ГУВД заявили, что задержанная использовала БЧБ-символику «на фотоссессиях для поддержания протестных настроений» в телеграм-каналах.
На видео, которое опубликовало МВД, на вопросы сотрудницы милиции минчанка не отвечает. Происходит такой диалог:
- Скажите, пожалуйста, за что вы задержаны?
(Покашливания).
- А почему вы не хотите отвечать на вопрос? (Пауза) Вы же находитесь в Партизанском РОВД не просто так… (Пауза) Но есть информация, что вы участвовали в несанкционированных мероприятиях прокомментируете ну вот это? Были вы там, не были в Минской области? (Пауза) Ну, то есть пояснить вам нечего, как вы тут оказались? (Пауза) Спасибо, - задала представительница силовых структур ряд вопрос, на которые не получила ответы.
42-летнюю минчанку задержали за то, что она разместила в автобусе БЧБ-флаг. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
Второй задержанной 16 марта оказалась42-летняя минчанка. Сообщается, что 14 марта женщина разместила протестную символику на двери городского автобуса.
Уточняется, что женщины ранее уже привлекались к административной ответственности за протесты. Задержанных минчанок в милиции называют активными участницами протестов.
По всем фактам идет проверка и разбирательство.
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