Специальная комиссия займется приемкой в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Совете министров назначили комиссию, которая займется приемкой в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Постановление Совмина №148 от 16 марта 2021 года было опубликовано 18 марта на Национальном правовом портале.

Возглавил комиссию вице-премьер Юрий Назаров. Его заместителями были назначены генеральный директор «Блэнерго» Павел Дрозд и заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

В состав комиссии по приемке в эксплуатацию пускового комплекса первого блока Белорусской АЭС также вошли первый зампред Госстандарта Дмитрий Барташевич, начальник УГАИ ГУВД Гродненского облисполкома Александр Войтешко, зампред Гродненского облисполкома Владимир Дешко, заместитель генерального директора «Белэнерго» Сергей Бобович, заместитель министра по ЧС Анатолий Долголевец, первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, первый замминистра архитектуры и строительства Игорь Костюков и др.

Всего в списке 21 человек.

Согласно постановлению, глава приемочной комиссии может по необходимости привлекать к работе специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, которые подчинены Совету министров, а также иных организаций.

Организационно-техническое обеспечение деятельности приемочной комиссии осуществляет Министерство энергетики.

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