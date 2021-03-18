В МВД подробно рассказали, как ужесточилась ответственность и выросли штрафы за митинги в Беларуси

Белорусские власти ужесточили ответственность за участие в несанкционированных митингах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что согласно новому КоАП, вступившим в силу в Беларуси с марта 2021-го года выросли штрафы за участие в протестах и оскорбления.

Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома опубликовала разъяснения об увеличении ответственности за участие в несанкционированных акциях, которые правоохранители дали агентству «Минск - Новости».

Так в материале подчеркивается, что в Беларуси являются незаконными призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях и непосредственно участие в них. Это грозит как административной, так и уголовной ответственностью.

- Обновленный Кодекс об административных правонарушениях ужесточил наказания за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, оскорбление должностных лиц и неповиновение сотрудникам милиции при исполнении служебных обязанностей, - заявил Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома.

И констатировал, что максимальный штраф за участие в митинге вырос с 30 до 100 базовых, и с 50 до 200 базовых при повторном привлечении. Арестовать повторно в течение года задержанного теперь могут от 15 до 30 суток, эта статья теперь предусматривает и общественные работы.

За неповиновение распоряжению или требованию должностного лица при исполнении штраф вырос с 50 до 100 базовых величин. А штраф за оскорбление - с 20 до 30 и до 200 базовых, если оскорбление публичное.

- Кроме того, появилась ответственность за участие детей в митингах. Введено положение, предусматривающее наказание родителей за участие детей в несанкционированных акциях - штрафа от 5 до 30 базовых, - прокомментировал Купченя

За использование или изготовление запрещенных в Беларуси флагов, плакатов, эмблем или вымпелов, других символов - штраф от 5 до 20 базовых, но если это ИП или юрлицо - до 40 и 60 базовых соответственно.

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