В Минске сотрудники МЧС спасли девушку, которая висела в окне четвертого этажа. Фото: БелТА

В Минске сотрудники МЧС спасли девушку, которая висела в окне четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

- В среду, 17 марта, спасателями поступило сообщение от очевидца о том, что в окне квартиры на четвертом этаже жилого дома по проспекту Газеты Звязда висит девушка. На место случившегося первым прибыл расчет спасателей из пожарной аварийно-спасательной части №13 во главе с начальником карауле Денисом Руденко. В ходе проведенной разведки удалось обнаружить, что в окне на четвертом этаже висит девушка. Ее удерживали мать и сосед, - прокомментировали в ведомстве.

В Минске сотрудники МЧС спасли девушку, которая висела в окне четвертого этажа. Фото: МЧС

И добавили, что Денис Руденко вместе с командиром отделения Дмитрием Пацкевичем и старшим пожарным Павлом Лепешем зашли в квартиру и втянули девушки внутрь помещения.

Она не пострадала. Девушку передали врачам.

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