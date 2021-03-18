Фото не для слабонервных: под Бобруйском перевернулась фура с говяжьими тушами: водитель в реанимации

Пострадавшего водителя деблокировали МЧС. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

На территории Бобруйского района в среду, 17 марта, произошло серьезное ДТП с опрокидыванием фуры. Об этом пресс-служба УВД Могилевского облисполкома сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

Водитель не справился с управлением на скруглении дороги. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

В аварию попал седельный тягач «Мерседес-Бенц», в вагоне-рефрижераторе которого перевозились несколько тонн говяжьих туш. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автотрассе Р31, направлением Бобруйск Мозырь - граница Украины.

Фура ударилась об ограждения. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

- Около 18.30 часов на дорожной развязке при спуске с автотрассы Р31 на магистраль М5, проезжая закругленный участок дороги, водитель не справился с управлением. Фура при неудачном маневре накренилась и опрокинулась через барьерное ограждение дороги и, перевернувшись стала на колеса, - рассказали в пресс-службе.

В ГАИ считают, что водитель не учел особенности своего транспорта и инертность груза. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель тягача не учел особенности своего ТС и инертность перевозимого груза - свободно висящих на крюках в рефрижераторе туш.

В ДТП пострадал водитель, 48-летний житель Заславля. Спасателям пришлось его деблокировать из поврежденной кабины тягача, он госпитализирован. У фуры с полуприцепом механические повреждения.

Авария с фурой произошла в Бобруйском районе. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

По факту аварии проводится проверка.

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