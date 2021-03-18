В Белстате рассказали, что ВВП Беларуси за январь-февраль 2021 года вырос на 0,8 процента Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Национальном статистическом комитете рассказали, что ВВП Беларуси за январь-февраль 2021 года вырос на 0,8 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Информация была опубликована на сайте ведомства.

В переводе на текущие цены внутренний валовый продукт составил 23,3 миллиарда долларов.

Расчетный индекс ВВП в сравнении с аналогичным периодом 2020 года оказался на уровне 110,8 процента.

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