В Белстате рассказали, что ВВП Беларуси за январь-февраль 2021 года вырос на 0,8 процента
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Национальном статистическом комитете рассказали, что ВВП Беларуси за январь-февраль 2021 года вырос на 0,8 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Информация была опубликована на сайте ведомства.
В переводе на текущие цены внутренний валовый продукт составил 23,3 миллиарда долларов.
Расчетный индекс ВВП в сравнении с аналогичным периодом 2020 года оказался на уровне 110,8 процента.
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