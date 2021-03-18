«На ваше имя оформляется онлайн-кредит»: в Орше женщина перевела мошенникам 5 тысяч рублей, которые взяла в кредит

В Орше женщина перевела мошенникам 5 тысяч рублей, которые взяла в кредит Фото: Инна КОРСАК

В Орше женщина перевела мошенникам 5 тысяч рублей, которые взяла в кредит. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на отдел информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

- Женщине позвонили якобы из службы безопасности банка. Мошенник представился начальников службы и рассказал, что на ее имя оформляется онлайн-кредит. Прервать операцию может лишь другая операция. Для этого женщине нужно положить на «секретный счет» сумму в размере 5 тысяч рублей, - проинформировали в ведомстве.

И добавили, что 34-летняя женщина поддалась на уговоры и оформила заем на пять тысяч рублей.

- Она перевела деньги на счет, который указали мошенники. Те же попросили никому не говорить о случившемся. Лишь спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в милицию. Было возбуждено уголовное дело, - пояснили в УВД.

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