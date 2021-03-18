Названы белорусы получающие ипотеку: «Не только программисты или предприниматели, но простые специалисты с доходом в 1200 рублей»

В банке говорят, что белорусы с возобновлением выдачи кредитов активно подают заявки на ипотеку и кредиты на потребительские нужды. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Беларуси появилась ипотека - предложение от Беларусбанка «Ипотека Экспресс». Приобрести ипотечное жилье белорусам предложили с 1 февраля 2021-го года - на 20 лет под 21% годовых. Кредитовать можно до 100 процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, но только под его залог.

Спустя 1,5 месяца с появления в Беларуси ипотеки, в Беларусбанке рассказали насколько банковское предложение популярно у белорусов.

- Кредит всерьез заинтересовал потребителей, поступило порядка 360 заявок на сумму более 13,5 миллионов рублей. При этом, ипотека оказалось популярной не только в столице, но и в областных центрах, - рассказала Светлана Кожекина, зампредседателя правления банка.

В Беларусбанке говорят об активно поступающих заявках на ипотеку наряду с Минском от жителей Брестской и Витебской областей. И сообщают так называемый среднестатистический портрет белорусского получателя ипотеки:

- Это не только программисты или представители бизнеса. Среднестатистический портрет кредитополучателя включает и работников сферы производства, обслуживания, простых специалистов, с доходом, соответствующим средней зарплате в Беларуси - порядка 1200 рублей, - прокомментировала представительница финучреждения.

А в заключение добавила, что пользуется востребованностью у белорусов и новый кредит на потребительские нужды (до 5 лет под 24-25% годовых - Прим.). К середине марта 2021-го года за таким кредитом обратились почти 5,5 тысячи человек. Кредитных договоров заключено примерно на 7 миллионов белрублей.

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