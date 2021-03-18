Лукашенко: «Нам жить спокойно не дадут, и мы должны быть готовы к любым проявлениям»

Лукашенко заявил, что Беларуси спокойно жить не дадут. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 18 марта, проводит совещание по вопросам совершенствования законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. Президент заявил, что «жить нам спокойно не дадут». Его слова опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

- Нам жить спокойно не дадут, и мы должны быть готовы к любым деструктивным проявлениям: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей через интернет-технологии. На каждый такой шаг в арсенале у нас должны быть адекватные инструменты реагирования, - заявил Лукашенко.

Президент также напомнил, что полтора месяца назад уже обсуждались вопросы соответствия законодательства сложившейся обстановке в стране, а также то, насколько оно эффективно позволяет реагировать на современные вызовы.

- Вывод сделан был однозначный: необходима корректировка по всем направлениям – уголовного, трудового и прочего законодательства. Ну речь не должна идти лишь о закручивании гаек. Да, где-то должно быть усиление ответственности, а где-то, наоборот, как мы работали на другими кодексами, должно быть и послабление, - отметил Лукашенко, сообщает БелТА.

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