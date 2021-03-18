В Брестской крепости нашли противотанковую мину: ее случайно увидел пограничник

В 2021-ом году в Брестской крепости все еще находят боеприпасы времен ВОВ. Фото: Оксана БРОВАЧ

О том, что на территории Брестской крепости была обнаружена противотанковая мина, сообщила 18 марта пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Звонок об опасной находке, боеприпасе предположительно времен ВОВ, поступил из мемориала. Сообщалось, что обходя территорию мемориального комплекса, пограничник увидел похожий на мину металлический предмет.

То, что это мина определили и прибывшие саперы группы в/ч 5526. Они достоверно установили, что объект - это действительно противотанковая мина ТМ-46 времен Великой Отечественной войны, предназначавшаяся против гусеничной и колесной техники противника.

На мину обратил внимание пограничник, совершавший обход территории мемориального комплекса. Фото: УВД Брестского облисполкома.

- Также военнослужащие обследовали близлежащую территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Других боеприпасов рядом больше обнаружено не было. Опасную находку уничтожили, - прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители напомнили, что при обнаружении боеприпасов военных лет необходимо немедленно сообщить о них в милицию. Трогать, а тем более, перемещать их запрещено и опасно - это может спровоцировать взрыв.

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