Тихановская предложила провести голосование в интернете за переговоры с властями

Тихановская запускает общенациональное голосование.

Она объявила о начале общенационального голосования, которое, по ее мнению, приведет к переговорам с Александром Лукашенко. Через платформу “Голос” планируется собрать голоса, чтобы инициировать начало диалога при посредничестве ОБСЕ и ООН:

- Голос за переговоры – это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение. Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды. Где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно – это конкретный сигнал для международных партнеров – к действию. Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. Такие люди есть, - заявила, в частности, Тихановская.

Экс-кандидат в президенты также отметила: голосование и последующее начало переговоров она видит не вместо, а вместе с уличными протестами.

Напомним, на днях замминистра внутренних дел Николай Карпенков высказал свое мнение о возобновлении протестов в Беларуси после выборов:

– Есть определенные контрольные даты – 25 марта – День БНР, когда они скажем так выползают на свой, на этот праздник. Я скажу так, пройдя те испытания, которые выпали на всю долю правоохранителей, мы знаем, как с ними бороться и что нам в этой ситуации предпринимать. Надо активно и буквально с первых минут приступать к тем действиям, которые нами выработаны. И мы быстро разберемся, повторим все то, что было, если в этом будет необходимость. Но я абсолютно убежден, что если что-то там и будет, то это будут какие-то там десятки, не более того.