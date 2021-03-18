В Слониме женщина нашла на приусадебном участке кирпич и бросила его в маршрутку. Фото: УВД Гродненского облисполкома

В Слониме женщина нашла на приусадебном участке кирпич и бросила его в маршрутку. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

- Женщина нашла на приусадебном участке кирпич и бросила его в сторону проезжей части, когда там проезжала маршрутка. По какой причине женщина это сделала, она так и не смогла пояснить, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что действия женщины попадают под уголовную статью «Хулиганство».

Никто не пострадал. Кирпич повредил кузов микроавтобуса.

В Слониме женщина нашла на приусадебном участке кирпич и бросила его в маршрутку. Фото: УВД Гродненского облисполкома

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