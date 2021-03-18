Мокрый снег, туман и гололед: погода в Беларуси на 19 марта

Погода в Беларуси на 19 марта Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Беларуси на пятницу, 19 марта, ожидается мокрый снег, туман и гололедица. Об этом сообщили на сайте pogoda.by.

Погоду в стране 19 марта будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, которая поступает с севера Европы. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем по многих районах Беларуси пройдут кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром прогнозируется слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет северный слабый до умеренного.

Ночью температура воздуха составит от минус 1 до минус 7 градусов, а днем – от 0 до плюс 6 градусов.

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