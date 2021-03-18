Лукашенко поинтересовался наведением порядка в адвокатуре: «Если виноват – то отвечай, если не виноват – иди работай»

Лукашенко поинтересовался наведением порядка в адвокатуре. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 19 марта, в четверг, провел совещание по вопросам совершенствования законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. Президент поинтересовался, что именно было сделано для того, чтобы навести порядок в адвокатуре. Об этом сообщает БелТА.

- Основная задача этого правового института – защита законных интересов граждан, субъектов хозяйствования. Как они здесь неукоснительно соблюдают закон? Я еще раз хочу подчеркнуть, без попыток поставить кого-либо на колени и наклонить. Если ты виноват – отвечай, если не виноват – иди работай, - заявил Лукашенко.

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