Журналисток «Белсата» Андрееву и Чульцову перевезли в СИЗО Жодино Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову перевезли в СИЗО Жодино. Ранее они находились в СИЗО на улице Володарского в Минске. Об этом сообщили в телеграм-канале «Белсата».

О том, что Катерину Андрееву перевезли в СИЗО Жодино стало известно, когда ее муж Игорь Ильяш принес ей передачу на Володарского. Позже выяснилось, что Дарью Чульцову также перевезли в СИЗО Жодино. Все произошло еще во вторник, 16 марта.

Напомним, что 23 апреля Минский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор журналисткам «Белсата».

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